В Ірпені завершили капітальний ремонт Гостомельського шосе

В Ірпені на Київщині відкрили рух транспорту відремонтованим Гостомельським шосе.

Про це повідомив у соцмережах міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, на дорозі нанесена тимчасова розмітка, встановлені дорожні знаки, є тротуари та велосипедна доріжка. Також біля дороги вже є зупинки громадського транспорту.

Крім цього на перехрестях Гостомельського шосе з іншими автошляхами облаштували три кругові розв’язки. А на мосту, через який пролягає дорога, встановили огорожу.

Хоча транспортний рух вже відновлено, наразі продовжується прибирання дороги. В наступному році планується укласти додатковий шар асфальту на цьому шосе.

Як відомо, капітальний ремонт Гостомельського шосе розпочався у вересні 2023 року від перехрестя вулиць Котляревського та Северинівської до Гостомелю. Частину дороги повністю перекрили. Ремонт запланували у межах відбудови мікрорайону після російських обстрілів.

Раніше ми писали, що в Ірпені відкрили новий міст замість підірваного , де під час окупації евакуювалися тисячі людей.

Фото: скриншот з відео