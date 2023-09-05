В Ірпені починають капремонт Гостомельського шосе: візуалізації

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Ірина Маймур
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В Ірпені розпочинають капітальний ремонт дороги від перехрестя вулиць Котляревського та Северинівської до виїзду з міста.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

Виконуватиме всі ремонтні роботи приватне підприємство «Автомагістраль». Підрядник пообіцяв закінчити їх до кінця цього року.

«Наша команда доклала великих зусиль, щоб у Програму відбудови приватних будинків на вул. Багірова й Гостомельського шоссе від КОВА включили не лише відбудову зруйнованих осель ірпінчан, а й дорогу з новими розв’язками, троруарами, велодоріжками й освітленням. Тепер ця важлива для міста артерія буде відремонтована», — зазначив Маркушин.

Усі електричні дроти на зазначених ділянках перекладуть під землю, а опори замінять.

У межах ремонту зроблять нову розв’язку, тротуари, велодоріжки та освітлення. Команда Bike City consulting розробила Концепція розвитку велосипедної інфраструктури Ірпінської територіальної громади, яку прийняла міськрада.

Через ремонт із 6 вересня повністю перекриють Гостомельське шосе — від перехрестя вулиць Котляревського та Северинівської до Гостомелю.

Візуалізації: Ірпінська міська рада

Опубліковано: 05 вересня 2023
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