В Ірпені починають капремонт Гостомельського шосе: візуалізації

В Ірпені розпочинають капітальний ремонт дороги від перехрестя вулиць Котляревського та Северинівської до виїзду з міста.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

Виконуватиме всі ремонтні роботи приватне підприємство «Автомагістраль». Підрядник пообіцяв закінчити їх до кінця цього року.

«Наша команда доклала великих зусиль, щоб у Програму відбудови приватних будинків на вул. Багірова й Гостомельського шоссе від КОВА включили не лише відбудову зруйнованих осель ірпінчан, а й дорогу з новими розв’язками, троруарами, велодоріжками й освітленням. Тепер ця важлива для міста артерія буде відремонтована», — зазначив Маркушин.

Усі електричні дроти на зазначених ділянках перекладуть під землю, а опори замінять.

У межах ремонту зроблять нову розв’язку, тротуари, велодоріжки та освітлення. Команда Bike City consulting розробила Концепція розвитку велосипедної інфраструктури Ірпінської територіальної громади, яку прийняла міськрада.

Через ремонт із 6 вересня повністю перекриють Гостомельське шосе — від перехрестя вулиць Котляревського та Северинівської до Гостомелю.

Візуалізації: Ірпінська міська рада