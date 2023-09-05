В Ірпені починають капремонт Гостомельського шосе: візуалізації

В Ірпені розпочинають капітальний ремонт дороги від перехрестя вулиць Котляревського та Северинівської до виїзду з міста.
Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.
Виконуватиме всі ремонтні роботи приватне підприємство «Автомагістраль». Підрядник пообіцяв закінчити їх до кінця цього року.
«Наша команда доклала великих зусиль, щоб у Програму відбудови приватних будинків на вул. Багірова й Гостомельського шоссе від КОВА включили не лише відбудову зруйнованих осель ірпінчан, а й дорогу з новими розв’язками, троруарами, велодоріжками й освітленням. Тепер ця важлива для міста артерія буде відремонтована», — зазначив Маркушин.
Усі електричні дроти на зазначених ділянках перекладуть під землю, а опори замінять.
У межах ремонту зроблять нову розв’язку, тротуари, велодоріжки та освітлення. Команда Bike City consulting розробила Концепція розвитку велосипедної інфраструктури Ірпінської територіальної громади, яку прийняла міськрада.
Через ремонт із 6 вересня повністю перекриють Гостомельське шосе — від перехрестя вулиць Котляревського та Северинівської до Гостомелю.
Візуалізації: Ірпінська міська рада