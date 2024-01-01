У Києві біля мосту Патона відкрили новий McDonald's

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Наталія Габрух
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У Києві відкрили новий ресторан мережі McDonald's біля мосту Патона, на бульварі Миколи Міхновського. Це 101-й ресторан мережі, що працює в Україні.

Про це пише The Village Україна.

Новий заклад має площу 444 м². Він вміщує до 84 гостей у залі та ще 36 на терасі.

«У цьому McDonald's уперше в Україні втілений особливий дизайн, що завдяки круглим формам символізує інклюзивність, створює відчуття єдності та запрошує до спілкування, адже нині зв’язок між людьми як ніколи важливий», – коментують у McDonald's.

Гості можуть скористатися 10 терміналами самообслуговування. Ресторан і доставка працюватимуть з 07:00 до 22:00, а McDrive – 07:00 до 23:00.

Раніше ми писали, що у Стоянці під Києвом відкрився новий McDonald’s.

Фото: The Village Україна

Плануєте відвідати новий McDonald's?
Опубліковано: 01 січня 2024
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