Внаслідок ракетного обстрілу Києва пошкоджено «Будинок кіно»

Унаслідок ракетної атаки у Києві пошкоджено «Будинок кіно». Уламками вибито скло вітрини біля центрального входу.

Про це повідомив кінорежисер Дмитро Томашпольський.

«Саме у цій вітрині планували встановити банер зі світлиною Сергія Параджанова», — написав Дмитро Томашпольський.

Також уламки збитих ракет впали біля посольства США в Києві.

Про це повідомив тимчасовий в.о. голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев в етері телемарафону.

«Якщо говорити про Шевченківській район, то на сьогодні маємо один епіцентр – в районі метро Дорогожичі – вулиці Теліги. Уламки збитої ракети упали в паркову зону. На щастя, ніхто не постраждав. Маємо вибиті шибки приблизно в 10 будинках. А також маємо незначні уламки ракет у районі посольства США», — повідомив Олександр Поповцев.

Раніше ми писали, масована атака на Київ : пошкоджені житлові будинки, є загиблі і поранені.

Фото: Дмитро Томашпольський