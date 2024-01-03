У Києві через ракетну атаку росіян постраждали два ліси

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Ірина Маймур
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У Києві внаслідок російської ракетної атаки 2 січня постраждали два ліси.

Про це повідомили в КО «Київзеленбуд».

На території КП «Святошинське лісопаркове господарство» зазнали пошкоджень близько 80 дерев.

Одна ракета на території Дарницького лісопаркового господарства не вибухнула. Туди викликали правоохоронців.

У місцях влучання знайшли вирви діаметром від 2 до 7 метрів та глибиною майже 3 метри. Наразі фахівці проводять експертизу наявних пошкоджень.

З початку повномасштабного вторгнення пошкодили понад 1300 дерев у Святошинському лісопарковому господарстві та 0,5 га лісових територій Дарницького ЛПГ.

Раніше ми писали, що на Київщині незаконно зрубали 348 дерев на понад 2,4 млн грн.

Фото: КО «Київзеленбуд»

росія відповість за завдану шкоду?
Опубліковано: 03 січня 2024
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