У Харкові через атаку росії пошкоджено Держпром — пам’ятку національного значення

У Харкові внаслідок російських ракетних атак 2 січня пошкоджено Держпром — пам’ятку національного значення.

Про це пише «Суспільне Харків».

Зазначається, що стіни не пошкоджені, однак вибиті вікна, вітражі. Наразі їх закрили ОСБ-плитами. Всередині великих пошкоджень немає.

«Від ранку другого січня працівники закривають вікна, нам привезли матеріали, кілька організацій організували роботи, щоб сьогодні ми встигли все зашити», — повідомив директор Держпрому Микола Чехунов.

Пошкодження зачепили майже всю північно-західну частину будівлі, сказав Суспільному архітектор Віктор Дворніков. Руйнування впливають на стан будівлі, бо порушення температурного режиму може призвести до пошкодження внутрішнього оздоблення Це досить серйозна проблема, адже всередині Держпрому велика кількість дерев’яних конструкцій, яким це буде дуже шкідливо.

Держпром — перший радянський 13-поверховий хмарочос, пам’ятка архітектури в стилі конструктивізму, одна з трьох харківських висоток, збудована впродовж 1925—1928 років. Споруда розташовується на центральній площі міста Харків — площі Свободи.

Раніше ми писали, що внаслідок ракетного обстрілу Києва пошкоджено «Будинок кіно».

Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків