В Одесі відреставрували старовинні двері кінця XIX століття: фото

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Ірина Маймур
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В Одесі команда проєкту «Тисячі дверей» відновила історичні двері внутрішнього флігеля будинку Естер Вассерман. Він розташований на вулиці Жуковського, 6.

Про закінчення робіт активісти повідомили на сайті проєкту.

Реставратори відновили всі елементи дверей, повернувши їм первозданний вигляд.

Фахівці відновили цілісність та колір деревини, провели роботи з відновлення кованих решіток і дерев’яних елементів, що підкреслюють унікальність і багату історію цього будинку.

Також було встановлено нові ручки.

«Відреставровані історичні артефакти — не просто метал, вони — носії історії, які було дбайливо відновлено до їхньої первісної пишноти», — зазначають представники проєкту.

Нижня частина дверей оздоблена латунним порогом, що додає витонченості загальному вигляду вхідної групи.

Двері ретельно відреставрували і з боку під’їзду.

Раніше ми писали, що в Одесі відреставрували двері під’їзду внутрішньодворового флігеля будинку Григорія Маразлі.

Фото: «Тисячі дверей»; «Думська

Як вам робота реставраторів?
Опубліковано: 05 січня 2024
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