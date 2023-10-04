В Одесі відреставрували двері XIX століття: фото

В Одесі команда проєкту «Тисячі дверей» відреставрувала двері під’їзду внутрішньодворового флігеля будинку Григорія Маразлі. Будівлю звели в 1835 році.
Про закінчення робіт активісти повідомили на своїй фейсбук-сторінці.
Двері будинку Григорія Маразлі виконані з якісної модрини та оздоблені різьбленим орнаментом.
Під час реставрації фахівці приділили особливу увагу деталям і підбору текстур деревини.
«Кожен етап був виконаний з особливим трепетом та професіоналізмом, щоб відновити не тільки функціональний, а й естетичний аспект цієї архітектурної перлини», — зазначили реставратори.
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Фото: «Тисячі дверей»