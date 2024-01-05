У Києві Пункти незламності працюватимуть цілодобово — КМВА

Пункти незламності працюватимуть у Києві цілодобово.

Про це повідомили в КМВА.

Відповідне рішення прийняли через те, що незабаром у Києві очікується різке похолодання до -18 ºС. Також зберігається ризик відключень світла й опалення через атаки.

На засіданні Ради оборони столиці влада доручила доукомплектувати Пункти необхідним і перевірити готовність до роботи закладів охорони здоров’я.

Минулоріч у Києві запрацювали понад тисячу Пунктів незламності. Їх адреси можна побачити на інтерактивній карті в «Дії».

Раніше ми писали, що поліція Києва відкрила Пункти Незламності у своїх відділах.

Фото: ДСНС