Біля Центрального вокзалу Києва облаштували пункт обігріву для безхатьків

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Ірина Маймур
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«Укрзалізниця» розгорнула біля Центрального вокзалу Києва пункт обігріву для безхатьків.

Він працюватиме впродовж холодних зимових місяців, повідомляє пресслужба компанії.

Пункт обігріву забезпечено генератором та обігрівачами. Безхатьки отримуватимуть тут гарячу їжу та напої. Також за потреби в пункті обігріву можна отримати первинну медичну й інформаційно-консультативну допомогу.

За порядком біля намету стежитиме відомча охорона Укрзалізниці.

Проєкт реалізовано в рамках проєкту «Тепло кожному» силами філії «Відомча воєнізована охорона» в співпраці з КМДА, Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією та за підтримки БО БФ «Об’єднані для України».

Раніше ми писали, що в Києві біля приміського залізничного вокзалу «Дарниця» облаштували пункт обігріву.

Фото: IGotoWorld.cоm; Солом'янська РДА

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Опубліковано: 10 січня 2024
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