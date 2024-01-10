Будинок із «Київською перепічкою» продали за 150 млн грн: заклад залишиться працювати

Будівлю на Хрещатику, де розташовані «Київська перепічка» й паб «Натюрліх», продали на аукціоні за 150 млн грн.

Про це йдеться в системі «Prozorro.Продажі».

Зазначається, що 8 січня Департамент комунальної власності КМДА провів торги з продажу нежитлових приміщень площею 1231,5 кв. м у будинку за адресою Богдана Хмельницького, 3.

В аукціоні взяли участь троє учасників. Переможцем стало ТОВ «Поділ Естейт Менеджмент». Бенефіціаром компанії є Людмила Яковлєва. У березні 2023 року Яковлєва придбала на аукціоні кредитну лінію з правом вимоги на завод «Київський завод «Росинка» в Києві, власником якого пізніше став ексдепутат Київради Вʼячеслав Супруненко, інформує Forbes.

ТОВ «Поділ Естейт Менеджмент» запропонувало за будинок понад 150 млн грн (без ПДВ).

Зазначимо, що споруда на Хмельницького, 3 має охоронний статус як пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення.

«Київська перепічка» і надалі працюватиме у проданій за рекордну суму будівлі в центрі міста, розповів директор Департаменту комунальної власності Андрій Гудзь.

«Фактично, ми продали другий третій та четвертий поверхи будівлі, бо всі приміщення на першому поверсі, включаючи легендарну «Київську перепічку», вже знаходились у приватній власності. Тому із закладами громадського харчування нічого не трапиться — вони продовжать своє існування», — зауважив Гудзь.

Раніше ми писали, що в Києві продають під будівництво ділянку перед Цирком.

Фото: Prozorro.Продажі; Eugene Novikov; Київінформ