У Києві продають під будівництво ділянку перед Цирком

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Ірина Маймур
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У Києві виставили на продаж земельну ділянку на вулиці Дмитрівській, 1А біля Цирку.

Про це пише КиївВлада, посилаючись на оголошення на платформі OLX.

Ділянка має площу 350 квадратних метрів. Її продають за 700 тисяч доларів.

Як зазначають в оголошенні, ділянка «підходить як для будівництва житлового будинку, так і для комерційного використання».

Згідно з випискою із земельного кадастру, ділянка перебуває в приватній власності, а її нормативна грошова оцінка складає 50 91 735 гривень. Цільове призначення — під комерційну діяльність, а використовувати ділянку можна під будівництво, експлуатацію та обслуговування торговельно-громадського центру.

На порталі DIM.Ria також є оголошення щодо цієї ділянки. Там власник розглядає оренду або обмін на нерухомість в еквівалентній вартості. Оренда ділянки коштуватиме 5000 доларів на місяць.

Нині там двічі на тиждень проходять сільськогосподарські ярмарки.

Фото: Національний цирк України

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Опубліковано: 28 грудня 2023
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