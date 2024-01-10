У Львові за 2023 рік понизили 1237 пішохідних переходів
У Львові за 2023 рік облаштували 1237 понижень бордюрного каменю на пішохідних переходах.
Про це повідомляють у міськраді.
Для цього провели дослідження 2167 пішохідних переходів і заїздів.
Усі пониження бордюрів позначили тактильною плиткою. Найбільше робіт виконали у Шевченківському районі Львова.
Також минулого року у місті облаштували 20 пандусів до житлових будинків і облаштовано 11 підйомників. А до кінця січня цього року планують завершити роботи з облаштування ще 3 підйомників.
Водночас Київ заклав на 2024 рік тільки 60 понижень бордюрів. Йдеться про шість на кожен з районів міста, повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.
У спільноті «Пасажири Києва» зазначили, що в проєкті міської цільової програми було заплановано зробити пониження на 250 переходах за 2024-25 роки, що за офіційною інформацією є 5% від потреби.
Раніше ми писали, що в Києві біля Житнього ринку відремонтували тротуар і облаштували паркувальну «кишеню».
Фото: Дмитро Мойсеєнко; Dyvys.infо