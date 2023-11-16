Біля Житнього ринку відремонтували тротуар і облаштували паркувальну «кишеню»

Біля Житнього ринку на Верхньому Валу відремонтували тротуар. Ремонтом займалися працівники КП ШЕУ Подільського району з ініціативи адміністрації ринку.

Про це повідомив виданню The Village Україна директор ринку Ігор Цеханський.

Зазначається, що на тротуарі замінили асфальтове покриття та облаштували паркувальну «кишеню» для автівок. До того ж на ділянці поставили стійки для паркування велосипедів.

Також комунальники зробили пониження бордюру з тактильною плиткою на пішохідному переході.

Раніше ми писали, що Євген Клопотенко провів громадські обговорення про майбутнє «Житнього ринку».

Фото: Ігор Цеханський