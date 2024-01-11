У Літературному сквері в центрі Києва зрубали дерева для будівництва нового ЖК

У Літературному сквері на перетині вулиць Гончара й Коцюбинського розчистили ділянку від дерев, щоб звести житловий комплекс.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Земельна комісія передала ТОВ «Молодіжний житловий комплекс «Оболонь» земельну ділянку в сквері для будівництва й обслуговування житлового будинку наприкінці 2023 року.

За інформацією Перова, ще раніше Київська міська рада передала частину скверу для облаштування заїздів та виїздів із паркінгу майбутнього ЖК.

Літературний сквер розташований на перетині вулиць Гончара та Коцюбинського в Шевченківському районі столиці. Раніше носив назву ім. Чкалова.

«Протести місцевих мешканців за збереження тут зеленої зони тривають із 2012 р. Плани забудови повʼязані з Інститутом Геології, який свого часу віддав частину території в обмін на квартири. Втім, поки цим планам забудовника вдавалось завадити», — повідомив активіст.

Раніше ми писали, що в Київській області масово вирубали дерева в заповідному парку.

Фото: Дмитро Перов