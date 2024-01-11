Символ руйнування культури: в Ірпені встановили монумент японського митця Йошио Ягі

В Ірпені біля руїн Центрального Будинку культури встановили монумент японського митця Йошио Ягі «Простір медитації для монаха».

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

Скульптуру привезли до Ірпеня представники мистецького об’єднання «ЧервонеЧорне», щоби привернути увагу світової спільноти до зруйнованої культури міста.

Монумент було створено в межах Канівського міжнародного скульптурного симпозіуму у 2019 році. Ця робота наративна. За словами японського митця, вона символізує шлях монаха, який підіймається для медитації сходами по скелі до келії відлюдника.

«Ми живемо в страждальному світі, у якому багато війн, пандемій та екологічних проблем і стоїмо на порозі необхідності віднайдення нового світу та його нової концепції», — каже скульптор.

Раніше ми писали, що в Ковелі встановили скульптуру у вигляді навушників AirPods.

Фото: Олександр Маркушин