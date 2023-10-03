У Ковелі встановили скульптуру у вигляді навушників AirPods

У Ковелі в сквері Слави з’явилася скульптура у вигляді велетенських навушників AirPods.

Про це пише видання Ковель media.

Створив скульптуру художник Олег Годунов.

«Це найбільші AirPods у світі. Аналогів немає, вони єдині у своєму роді», — упевнений митець.

«Ковельські» навушники обладнані USB-виходом для підзарядки гаджетів і вмонтованим динаміком. До динаміка можна підключитися через Bluetooth та слухати музику.

Раніше ми писали, що на вокзалі Києва встановили скульптуру, що символізує боротьбу сили духу із системою.

Фото: Ковель media