У Ковелі встановили скульптуру у вигляді навушників AirPods

У Ковелі в сквері Слави з’явилася скульптура у вигляді велетенських навушників AirPods.
Про це пише видання Ковель media.
Створив скульптуру художник Олег Годунов.
«Це найбільші AirPods у світі. Аналогів немає, вони єдині у своєму роді», — упевнений митець.
«Ковельські» навушники обладнані USB-виходом для підзарядки гаджетів і вмонтованим динаміком. До динаміка можна підключитися через Bluetooth та слухати музику.
Раніше ми писали, що на вокзалі Києва встановили скульптуру, що символізує боротьбу сили духу із системою.
Фото: Ковель media