У Ковелі встановили скульптуру у вигляді навушників AirPods

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Ірина Маймур
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У Ковелі в сквері Слави з’явилася скульптура у вигляді велетенських навушників AirPods.

Про це пише видання Ковель media.

Створив скульптуру художник Олег Годунов.

«Це найбільші AirPods у світі. Аналогів немає, вони єдині у своєму роді», — упевнений митець.

«Ковельські» навушники обладнані USB-виходом для підзарядки гаджетів і вмонтованим динаміком. До динаміка можна підключитися через Bluetooth та слухати музику.

Раніше ми писали, що на вокзалі Києва встановили скульптуру, що символізує боротьбу сили духу із системою.

Фото: Ковель media

Опубліковано: 03 жовтня 2023
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