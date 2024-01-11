У Львові облаштують громадський простір з укриттям: візуалізації
У Львові збудують громадський простір з укриттям біля реконструйованої будівлі магазину Львівського торгово-виробничого підприємства «Дім Сад Город».
Вона розташована на вулиці Хвильового, 3, повідомляють у Львівській міськраді.
Будівлю магазину планують розширити, а простір хочуть побудувати так, щоб забезпечити евакуацію для мешканців будинку, який прилягає до будівлі.
«Також облаштують покращену комерційну функцію в самих приміщеннях», — повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.
Зазначається, що проєкт погодили з мешканцями.
«Його презентували місцевим, і від них є згода на реалізацію проєкту», — зазначив Коломєйцев.
Раніше ми писали, що у Львові облаштують громадський простір з басейном та скеледромом.
Фото: Львівська міськрада
Опубліковано: 11 січня 2024