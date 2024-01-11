У Львові облаштують громадський простір з укриттям: візуалізації

У Львові збудують громадський простір з укриттям біля реконструйованої будівлі магазину Львівського торгово-виробничого підприємства «Дім Сад Город».

Вона розташована на вулиці Хвильового, 3, повідомляють у Львівській міськраді.

Будівлю магазину планують розширити, а простір хочуть побудувати так, щоб забезпечити евакуацію для мешканців будинку, який прилягає до будівлі.

«Також облаштують покращену комерційну функцію в самих приміщеннях», — повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Зазначається, що проєкт погодили з мешканцями.

«Його презентували місцевим, і від них є згода на реалізацію проєкту», — зазначив Коломєйцев.

Раніше ми писали, що у Львові облаштують громадський простір з басейном та скеледромом.

Фото: Львівська міськрада