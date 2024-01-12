У Дніпрі незаконний недобуд видають за укриття, щоб його не знесли

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Ірина Маймур
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У Дніпрі незаконну недобудову на вулиці Лабораторній намагаються видати за укриття, аби її не знесли.

Про це повідомляє «Наше місто».

Зведення пʼятиповерхової будівлі серед приватного сектору розпочали майже 10 років тому. Її збудували майже впритул до будинків. Наразі споруда лишається недобуваною, й уламки «валяться людям на голови».

Місцеві мешканці багато разів вимагали від правоохоронних органів вплинути на власника споруди, проте судові рішення про знесення будівлі не виконують.

Наразі мерія Дніпра заблокувала підхід до будівництва. Натомість власник незаконної недобудови звернувся до Служби безпеки України, заявивши, що будівля є укриттям.

«Невстановлені службові особи Дніпровської міської ради, здійснили незаконні дії (…), встановивши бетонні блоки, чим заблокували доступ до первинного укриття для збереження життя», — заявив власник.

Слідчий УСБУ Юрій Соколов визнав споруду на вулиці Лабораторна «речовим доказом» та передав її на зберігання особі, яка її і зводить, тобто власнику.

Місцеві жителі розповідають, що до цього споруді приписували статус «волонтерського центру». Пізніше з будівлі хотіли зробити нібито «житло для переселенців».

«Натомість сусіди змушені ухилятися від інструментів і будматеріалів, що летять просто їм на голови», – пише «Наше місто».

Раніше ми писали, що в Україні запрацював бот, через який можна поскаржитися на зачинені укриття.

Фото: «Наше місто»

Як думаєте, чи вдасться мешканцям домогтися знесення недобуду?
Опубліковано: 12 січня 2024
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