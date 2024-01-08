В Україні запрацював бот, через який можна поскаржитися на зачинені укриття

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Наталія Габрух
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Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості розробило бот, через який можна залишити скаргу щодо зачинених укриттів або недопуск до них.

Про це написав заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

За його словами, під час останніх масових обстрілів в мережі почали зʼявлятися скарги з різних міст України про недопуск до укриттів та зачинені двері. У Міністерстві опрацювали ці повідомлення та вирішили оптимізувати цей процес.

«Відтепер, якщо ви зіштовхнулися з подібною ситуацією, вам не потрібно шукати, кого тегнути в коментарях, для цього є простий бот, у якому ви можете залишити всі дані. Все просто — ви заповнюєте бот і протягом 1 хвилини мені в Telegram приходить сповіщення, яке ми одразу беремо в роботу і відпрацьовуємо», — написав Тимур Ткаченко.

Він зазначив, що всі скарги буде дивитися особисто, а після цього одразу перенаправлятиме їх до відповідальних на місцях.

Залишити скаргу можна тут.

Раніше ми писали, що у застосунку «Київ Цифровий» об’єднали мапу укриттів і пункти обігріву.

Фото: з відкритих джерел

А вам доводилося натрапляти на зачинені укриття?
Опубліковано: 08 січня 2024
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