У Києві «Дарницькі лазні» відірвалися від причалу і почали дрейфувати Дніпром

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Ірина Маймур
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Заклад на воді «Дарницькі лазні» відірвався від берега й почав дрейфувати за течією Дніпра.

Учора в мережі почали з’являтися відповідні відео, пише ТСН.

Заклад був пришвартований до набережної біля Дарницького мосту.

Зазначається, що далеко від берега лазні не попливли. Вони трималися на ще одному тросі. За словами власників, всі несправності виправили, відвідувачі не постраждали.

У поліції Києва ТСН повідомили, що подія трапилася ще в середу. Нині лазні на місці.

«Сьогодні наші співробітники перевірили інформацію — лазні на місці. Через зміну рівня води в Дніпрі виникли проблеми з тросом, яким плавзасіб був прикріплений до берега. Власники запевняють, що все вже виправили, ніхто з відвідувачів не постраждав. Далеко від берега плавзасіб не відпливав, бо тримався ще на одному тросі. Плавучий комплекс повернули на місце», — розповіли в поліції Києва.

Нагадаємо, що заклад «Дарницькі лазні», збудований в 1950-х роках, є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Раніше ми писали, що в Києві біля мосту Патона відкрили новий McDonald's.

Фото: ТСН

Чи відвідували ви «Дарницькі лазні»?
Опубліковано: 12 січня 2024
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