Закриття метро на Теремки переповнило громадський транспорт там, де підземка працює

Закриття частини «синьої» гілки метро збільшило навантаження на громадський транспорт, але переважно в районах, де метро працює.

Про це повідомляють у ГО «Пасажири Києва».

Учасники спільноти надіслали запити щодо пасажиропотоку до та після закриття метро між «Либідською» та «Деміївською».

Завантаженість у районах, де метро працює, зросла на 6,2 %. Також зросло навантаження на постійні маршрути з Теремків на 22,6 %. Однак завантаженість відносно всього міста залишається меншою на 6,7 %, попри проблеми з метро.

«Найгірша ситуація з додатковими маршрутами, на яких завантаженість складає лише 68 % порівняно з іншими районами. Це говорить про значну неефективність у розподіленні рухомого складу на користь постраждалого Голосіївського району», — зазначають у спільноті.

До закриття «синьої» гілки пасажиропотік на всьому київському транспорті, крім «теремківських» автобусу № 38 та тролейбусів № 12 і № 43, складав у середньому 1056 пасажирів за добу на одиницю рухомого складу. Водночас на теремківських маршрутах — 665 пасажирів.

Після закриття метро пасажиропотік на всьому київському транспорті, крім «теремківських» автобусів № 2М, № 38, № 60 і тролейбусів № 12, № 43, № 43К, склав 1112 пасажирів на одиницю рухомого складу. А на «теремківських» маршрутах — до 815 пасажирів.

Нагадаємо, що в Києві на пів року закрили 6 станцій метро. Тунель між станціями «Деміївська» та «Либідська» закрили в обід 8 грудня. Наразі рух поїздами «синьої гілки» відбувається між станціями «Либідська» та «Героїв Дніпра».

Фото: «Пасажири Києва»; tykyiv.cоm