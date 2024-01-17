З Києва до Бучі й Гостомеля планують запустити трамвай

980
Ірина Маймур
share share

До 2027 року планують запустити трамвайне сполучення «Київ –Буча — Гостомель — Блиставиця».

Про це повідомила Голова Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Трамвай запустять у межах програми комплексного відновлення Київщини.

Очікується, що це допоможе зменшити навантаження маршрутних таксі на автодорогу і сприятиме покращенню трафіку на цій ділянці шляху.

Водночас у ГО «Пасажири Києва» зазначають, що не знайшли на сторінках програми інформації про трамвай.

«Якщо аналізувати саму ідею, то через Бучу й Гостомель уже прокладені залізничні колії. А колії через Гостомель ведуть майже до Блиставиці. Тому ідея класти нові колії під трамвай без наявності розрахунків доволі сумнівна», — додають у спільноті.

Раніше ми писали, що з Лісової до Позняків почали курсувати нові трамваї українського виробництва.

Фото: ілюстративне, Віталій Кличко

Як вам така ідея?
Опубліковано: 17 січня 2024
share share
Забери кота з притулку на новосілля: «ЛУН» і «Хочукота» запустили соціальну ініціативу Забери кота з притулку на новосілля: «ЛУН» і «Хочукота» запустили соціальну ініціативу Міноборони України створює власне рекрутингове агентство Міноборони України створює власне рекрутингове агентство Що дивитися у кіно: Фільми, які виходять у прокат у 2024 році Що дивитися у кіно: Фільми, які виходять у прокат у 2024 році Популярний комплекс будинків на природі «УЛІС» запустив локацію з кебінами Популярний комплекс будинків на природі «УЛІС» запустив локацію з кебінами Рада підтримала створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних Рада підтримала створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних Гіпермаркети «Ашан» закриваються у Запоріжжі та Кривому Розі Гіпермаркети «Ашан» закриваються у Запоріжжі та Кривому Розі Для відбудови зруйнованого житла: у Харкові відкрили безкоштовну школу будівельників Для відбудови зруйнованого житла: у Харкові відкрили безкоштовну школу будівельників У Києві втричі збільшилися спроби забудови заповідників: що кажуть екологи У Києві втричі збільшилися спроби забудови заповідників: що кажуть екологи
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.