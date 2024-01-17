З Києва до Бучі й Гостомеля планують запустити трамвай
До 2027 року планують запустити трамвайне сполучення «Київ –Буча — Гостомель — Блиставиця».
Про це повідомила Голова Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
Трамвай запустять у межах програми комплексного відновлення Київщини.
Очікується, що це допоможе зменшити навантаження маршрутних таксі на автодорогу і сприятиме покращенню трафіку на цій ділянці шляху.
Водночас у ГО «Пасажири Києва» зазначають, що не знайшли на сторінках програми інформації про трамвай.
«Якщо аналізувати саму ідею, то через Бучу й Гостомель уже прокладені залізничні колії. А колії через Гостомель ведуть майже до Блиставиці. Тому ідея класти нові колії під трамвай без наявності розрахунків доволі сумнівна», — додають у спільноті.
Раніше ми писали, що з Лісової до Позняків почали курсувати нові трамваї українського виробництва.
Фото: ілюстративне, Віталій Кличко