З Лісової до Позняків почали курсувати нові трамваї українського виробництва: фото

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Ірина Маймур
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22 грудня на лівому березі столиці вийшли в рейс нові сучасні трамваї вітчизняного виробництва «Татра-Юг».

Вони курсуватимуть за маршрутом № 8 від станції метро «Лісова» до станції метро «Позняки», повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Раніше тут ходили 12 трамваїв, переважна більшість яких були одиночні вагони застарілих моделей. У разі інтервалу руху 10 хвилин вони могли максимально перевезти близько 700 пасажирів на годину.

Тепер на маршруті № 8 працюють 7 трисекційних низькопідлогових трамваїв з інтервалом руху 15 хв.

Як пояснив Кличко, кількість трамваїв зменшили, оскільки пасажиромісткість нового трамваю майже у 2,5 раза більше одиничного. Він перевозитиме понад 1000 пасажирів на годину.

Зазначається, що трамваї закупили в рамках реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України», що фінансується за рахунок залучених коштів Європейського інвестиційного банку.

Раніше ми писали, що попри ремонт колій швидкість трамваїв у Києві не збільшується.

Фото: Віталій Кличко

Як вам нові трамваї?
Опубліковано: 22 грудня 2023
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