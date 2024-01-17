У лікарні на Львівщині відкрили укриття, де можна проводити операції
У Новояворівську на Львівщині оновлене укриття, де в разі необхідності можна проводити операції.
Про це повідомили на сайті Львівської ОВА.
Зазначається, що зробили поточний ремонт підвалу, встановили вентиляцію та освітлення, а також провели водопостачання. В оновленому укритті облаштували ще декілька санвузлів.
У разі необхідності проведення операції в сховищі є спеціально облаштоване місце, де можна проводити хірургічні втручання.
Укриття обладнали всім необхідним згідно зі стандартами. Є декілька аварійних виходів. Також укриття оснащене пандусами, які забезпечують доступ до укриття для людей з інвалідністю.
Укриття доступне для мешканців будинків, які розташовані поруч. У разі небезпеки люди можуть убезпечити себе від обстрілів та інших небезпек.
Раніше ми писали, що в Україні запрацював бот, через який можна поскаржитися на зачинені укриття.
Фото: Львівська ОВА