У лікарні на Львівщині відкрили укриття, де можна проводити операції

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Ірина Маймур
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У Новояворівську на Львівщині оновлене укриття, де в разі необхідності можна проводити операції.

Про це повідомили на сайті Львівської ОВА.

Зазначається, що зробили поточний ремонт підвалу, встановили вентиляцію та освітлення, а також провели водопостачання. В оновленому укритті облаштували ще декілька санвузлів.

У разі необхідності проведення операції в сховищі є спеціально облаштоване місце, де можна проводити хірургічні втручання.

Укриття обладнали всім необхідним згідно зі стандартами. Є декілька аварійних виходів. Також укриття оснащене пандусами, які забезпечують доступ до укриття для людей з інвалідністю.

Укриття доступне для мешканців будинків, які розташовані поруч. У разі небезпеки люди можуть убезпечити себе від обстрілів та інших небезпек.

Раніше ми писали, що в Україні запрацював бот, через який можна поскаржитися на зачинені укриття.

Фото: Львівська ОВА

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Опубліковано: 17 січня 2024
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