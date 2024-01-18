Рух автобуса, який їде Подільсько-Воскресенським мостом, продовжать до Дарницької площі

З 20 січня автобусний маршрут № 111 продовжать від станції метро «Лівобережна» до Дарницької площі.

Про це повідомили в КМДА.

Він їздитиме через вулицю Євгена Сверстюка та проспект Соборності. Зазначається, що маршрут продолжили з метою вивчення пасажиропотоку.

Раніше ми писали, що у Києві відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом, а з 1 грудня по ньому запустили новий автобусний маршрут № 111.

Фото: Київпастранс