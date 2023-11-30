З 1 грудня Подільсько-Воскресенським мостом курсуватиме автобус: яким буде маршрут

У Києві відкривають рух Подільсько-Воскресенським мостом, а з 1 грудня по ньому курсуватиме новий автобусний маршрут № 111 "Площа Українських Героїв" - ст. м. "Лівобережна".

Схема руху вже з'явилася на EasyWay. Також детальну схему опублікували у групі "Подільський мостовий перехід".

Міський голова Києва Віталій Кличко раніше вже анонсував відкриття Подільсько-Воскресенського мосту. Він повідомив, що його планують відкрити до кінця жовтня.

Подільсько-Воскресенський міст має сполучити Поділ із лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. У 2021 році в проєкт додали з'їзд на Троєщину.

Фото: Київпастранс