З 1 грудня Подільсько-Воскресенським мостом курсуватиме автобус: яким буде маршрут

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Валерія Гуржий
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У Києві відкривають рух Подільсько-Воскресенським мостом, а з 1 грудня по ньому курсуватиме новий автобусний маршрут № 111 "Площа Українських Героїв" - ст. м. "Лівобережна".

Схема руху вже з'явилася на EasyWay. Також детальну схему опублікували у групі "Подільський мостовий перехід".

Міський голова Києва Віталій Кличко раніше вже анонсував відкриття Подільсько-Воскресенського мосту. Він повідомив, що його планують відкрити до кінця жовтня.

Подільсько-Воскресенський міст має сполучити Поділ із лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. У 2021 році в проєкт додали з'їзд на Троєщину.

Фото: Київпастранс

Чекали на відкриття мосту?
Опубліковано: 30 листопада 2023
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