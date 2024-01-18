У Києві перейменували станції міської електрички і залізничний міст через Рибальський острів

У Києві перейменували 10 залізничних об’єктів — одну станцію, вісім платформ та міст через річки Дніпро й Десенка.

Відповідне рішення підтримали депутати Київради.

Таке рішення ухвалили для більш точної відповідності назв топоніміці столиці та полегшення навігації історичними районами міста.

Зокрема, Київрада перейменувала:

залізничну станцію «Київ-Дніпровський» на залізничну станцію «Микільська Слобідка»;

зупинкову платформу «Рубежівський» на зупинкову платформу «Берестейська»;

зупинкову платформу «Зеніт» на зупинкову платформу «Куренівка»;

зупинкову платформу «Лівий Берег» на зупинкову платформу «Березняки»;

зупинкову платформу «Троєщина-2» на зупинкову платформу «Райдужний»;

зупинкову платформу «Троєщина» на зупинкову платформу «Воскресенка»;

зупинкову платформу «Київська-Русанівка» на зупинкову платформу «Русанівка»;

зупинкову платформу «Північна» станції «Київ-Пасажирський» на зупинкову платформу «Вокзальна»;

зупинкову платформу «Вишгородська» на зупинкову платформу «Пріорка».

Крім того, залізничний міст через річки Дніпро й Десенка отримав назву «Рибальський залізничний міст».

Раніше ми писали, що у Києві перейменували ще 10 бібліотек.

Фото: УЗ