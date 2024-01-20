Мешканцям будинку на Соломʼянці, постраждалим від ракетної атаки, нададуть безкоштовне житло

Мешканцям будинку на Солом’янці, чиї квартири постраждали від ракетної атаки, нададуть житло безкоштовно.

Про це повідомляє голова Солом’янської РДА Ірина Чечотка.

«Рішенням сесії КМР було передано квартири для тимчасового безоплатного користування постраждалим мешканцям (за умови оплати комунальних послуг). Усі помешкання без меблювання, тому працюємо з міжнародними організаціями та благодійниками у цьому напрямку», — зазначила Ірина Чечотка.

У понеділок, 22.01.2024 з 10:00, працівники УСЗН Соломʼянського району будуть ознайомлювати бажаючих мешканців з умовами та підписувати відповідні згоди.

Крім цього, постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМР (КМДА) розглянуто питання включення будинку до переліку потенційно аварійно небезпечних об’єктів, які потребують невідкладних робіт.

Замовником проведення першочергових робіт з відновлення визначили КП «Житлоінвестбуд-УКБ».

Раніше ми писали, що стало відомо скільки часу займе відновлення пошкодженого будинку у Солом’янському районі.

Фото: з відкритих джерел