Київ атаковано ракетами: є руйнування і постраждалі

Вранці 23 січня армія РФ атакувала Київ ракетами. Пролунала серія вибухів. Зафіксоване загоряння і руйнування у кількох районах столиці. Є постраждалі.

Про це повідомляють київський міський голова Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Пошкодження зафіксували в декількох районах.

Святошинський район

У Святошинському районі палають автівки. Також за однією адресою горить квартира. Внаслідок падіння уламків у будинку пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи та 4 квартири. В квартирі, де пожежа, виявили одну потерпілу. Крім цього, у житловому будинку у Святошинському районі в одній із квартир виявили не здетоновану бойову частину ракети. Відбувається евакуація людей із будинку. Також загорілася нежитлова двоповерхова будівля.

Солом’янський район

У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. Міський голова повідомляє про 18 постраждалих. Більшість із них в Соломʼянському районі. Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Також у Соломʼянському районі виникло руйнування двоповерхової нежитлової будівлі. Без загоряння.

Печерський район

У Печерському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю. Там виявили одного потерпілого. Екстрені служби продовжують гасити пожежу.

Дарницький район

У Дарницькому районі відбулося падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку (без подальшого горіння), а також на територію дитячого садочку (без руйнувань та пожежі).

Раніше ми писали, що у будинку на Солом'янці, що постраждав від ракетного удару, знову відкрилися магазини і салони .

Фото: КМВА, Реальний Київ