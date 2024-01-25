Мер Харкова запропонував перейменувати вулицю Пушкінську на честь Сковороди

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Ірина Маймур
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Після одного з наймасованіших обстрілів Харкова 23 січня мер міста Ігор Терехов запропонував перейменувати вулицю Пушкінську на честь Григорія Сковороди.

Про це він написав у своїх соцмережах.

«До вчорашнього дня я не поспішав із рішенням змінити назву вулиці Пушкінської. Я, як і багато харків’ян, завжди відчував, що Пушкін — це не про сучасну росію. Але після того, як ворог завдав жахливих ударів по нашому місту, забрав життя невинних і перетворив будинки на руїни, ми бачимо реальну ціну таких рішень», — пояснив Терехов.

Після масованої ракетної атаки 23 січня змінив своє рішення і вважає, що «не можна залишити все, як є».

Терехов пропонує назвати вулицю на честь Григорія Сковороди — «людини, чия філософія життя та свободи була в корені протилежною імперським амбіціям».

Чи планують перейменувати також і станцію метро «Пушкінська», наразі невідомо.

23 січня росія завдала ракетного удару по Харкову, через що було знищено житлову п’ятиповерхівку, загинули 10 людей і домашні тварини.

Раніше ми писали, що в Києві перейменували ще понад 30 вулиць, скверів та бібліотек.

Фото: Валерія Ємець / Суспільне Харків

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Опубліковано: 25 січня 2024
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