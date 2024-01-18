У Києві перейменували ще понад 30 вулиць, скверів та бібліотек

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Ірина Маймур
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У Києві перейменували 29 вулиць, провулків та скверів. Також дерусифікували 5 міських бібліотек.

Відповідне рішення прийняли депутати Київради.

Нові назви присвоїли низці міських об’єктів:

Печерський район:

  • вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Сергія Миронова;
  • скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком у присвоєно ім'я Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла;
  • скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім'я Миколи Мозгового.

Шевченківський район:

  • провулок Тропініна – провулок Анатолія Кудрицького;
  • вулиця Отто Шмідта – вулиця Князя Володимира Мономаха;
  • вулиця Академіка Туполєва – вулиця Мрії;
  • частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) – вулиця Праведників.

Святошинський район:

  • вулиця Григорія Онискевича – вулиця Павла Глазового;
  • вулиця Анатолія Пантелькіна – вулиця Володимира Гапоненка;
  • бульвар Кольцова – бульвар Миколи Руденка;
  • вулиця Миколи Краснова – вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;
  • вулиця Спартаківська – вулиця Бахчисарайська;
  • вулиця Огарьова – вулиця Олександра Оксанченка;
  • вулиця Червонозаводська – вулиця Олексія Бездольного.

Дніпровський район:

  • вулиця Бажова – вулиця Сергія Набоки;
  • вулиця Плеханова – вулиця Бориса Мартоса;
  • вулиця Комбінатна – вулиця Дениса Рачінського;
  • вулиця Петра Запорожця – вулиця Чорних Запорожців.

Солом’янський район:

  • вулиця Бакуніна – вулиця Олега Афанаса;
  • провулок Металістів – провулок Оксани Вороніної;
  • вулиця Академіка Карпінського – вулиця Академіка Возіанова;
  • провулок Федосєєва – провулок Мар’яна Гаденка;
  • вулиця Сурикова – вулиця Дениса Монастирського.

Подільський район:

  • вулиця Верещагіна – вулицю Ворзельська.

Голосіївський район:

  • вулиця Сєченова – вулиця Зої Бутенко.

Деснянський район:

  • безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву «площа Героїв Чернігова»;
  • вулиця Тургенєва – вулиця Михайла Осадчого.

Дарницький район:

  • вулиця Канальна – вулиця Гліба Бабича.

Оболонський район:

  • вулиця Єрмака – вулиця Михайла Гориня.

Також перейменували бібліотеки Дніпровського та Шевченківського районів:

  • бібліотека імені Костянтина Симонова – «Бібліотека на Воскресенці»;
  • бібліотека імені Володимира Маяковського – «Бібліотека на Русанівці»;
  • бібліотека імені Максима Горького – бібліотека імені Миколи Куліша;
  • бібліотека імені В. Дубініна для дітей – «Бібліотека імені Дмитра Білоуса для дітей»;
  • бібліотека імені М. Чернишевського – «Бібліотека на Дегтярівській».

Раніше ми писали, що в Києві перейменували станції міської електрички і залізничний міст через Рибальський острів.

Фото: Історична правда

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Опубліковано: 18 січня 2024
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