У Києві перейменували ще понад 30 вулиць, скверів та бібліотек
У Києві перейменували 29 вулиць, провулків та скверів. Також дерусифікували 5 міських бібліотек.
Відповідне рішення прийняли депутати Київради.
Нові назви присвоїли низці міських об’єктів:
Печерський район:
- вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Сергія Миронова;
- скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком у присвоєно ім'я Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла;
- скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім'я Миколи Мозгового.
Шевченківський район:
- провулок Тропініна – провулок Анатолія Кудрицького;
- вулиця Отто Шмідта – вулиця Князя Володимира Мономаха;
- вулиця Академіка Туполєва – вулиця Мрії;
- частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) – вулиця Праведників.
Святошинський район:
- вулиця Григорія Онискевича – вулиця Павла Глазового;
- вулиця Анатолія Пантелькіна – вулиця Володимира Гапоненка;
- бульвар Кольцова – бульвар Миколи Руденка;
- вулиця Миколи Краснова – вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;
- вулиця Спартаківська – вулиця Бахчисарайська;
- вулиця Огарьова – вулиця Олександра Оксанченка;
- вулиця Червонозаводська – вулиця Олексія Бездольного.
Дніпровський район:
- вулиця Бажова – вулиця Сергія Набоки;
- вулиця Плеханова – вулиця Бориса Мартоса;
- вулиця Комбінатна – вулиця Дениса Рачінського;
- вулиця Петра Запорожця – вулиця Чорних Запорожців.
Солом’янський район:
- вулиця Бакуніна – вулиця Олега Афанаса;
- провулок Металістів – провулок Оксани Вороніної;
- вулиця Академіка Карпінського – вулиця Академіка Возіанова;
- провулок Федосєєва – провулок Мар’яна Гаденка;
- вулиця Сурикова – вулиця Дениса Монастирського.
Подільський район:
- вулиця Верещагіна – вулицю Ворзельська.
Голосіївський район:
- вулиця Сєченова – вулиця Зої Бутенко.
Деснянський район:
- безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву «площа Героїв Чернігова»;
- вулиця Тургенєва – вулиця Михайла Осадчого.
Дарницький район:
- вулиця Канальна – вулиця Гліба Бабича.
Оболонський район:
- вулиця Єрмака – вулиця Михайла Гориня.
Також перейменували бібліотеки Дніпровського та Шевченківського районів:
- бібліотека імені Костянтина Симонова – «Бібліотека на Воскресенці»;
- бібліотека імені Володимира Маяковського – «Бібліотека на Русанівці»;
- бібліотека імені Максима Горького – бібліотека імені Миколи Куліша;
- бібліотека імені В. Дубініна для дітей – «Бібліотека імені Дмитра Білоуса для дітей»;
- бібліотека імені М. Чернишевського – «Бібліотека на Дегтярівській».
Раніше ми писали, що в Києві перейменували станції міської електрички і залізничний міст через Рибальський острів.
Фото: Історична правда
Опубліковано: 18 січня 2024