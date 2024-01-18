У Києві перейменували ще понад 30 вулиць, скверів та бібліотек

У Києві перейменували 29 вулиць, провулків та скверів. Також дерусифікували 5 міських бібліотек.

Відповідне рішення прийняли депутати Київради.

Нові назви присвоїли низці міських об’єктів:

Печерський район:

вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Сергія Миронова;

скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком у присвоєно ім'я Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла;

скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім'я Миколи Мозгового.

Шевченківський район:

провулок Тропініна – провулок Анатолія Кудрицького;

вулиця Отто Шмідта – вулиця Князя Володимира Мономаха;

вулиця Академіка Туполєва – вулиця Мрії;

частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) – вулиця Праведників.

Святошинський район:

вулиця Григорія Онискевича – вулиця Павла Глазового;

вулиця Анатолія Пантелькіна – вулиця Володимира Гапоненка;

бульвар Кольцова – бульвар Миколи Руденка;

вулиця Миколи Краснова – вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;

вулиця Спартаківська – вулиця Бахчисарайська;

вулиця Огарьова – вулиця Олександра Оксанченка;

вулиця Червонозаводська – вулиця Олексія Бездольного.

Дніпровський район:

вулиця Бажова – вулиця Сергія Набоки;

вулиця Плеханова – вулиця Бориса Мартоса;

вулиця Комбінатна – вулиця Дениса Рачінського;

вулиця Петра Запорожця – вулиця Чорних Запорожців.

Солом’янський район:

вулиця Бакуніна – вулиця Олега Афанаса;

провулок Металістів – провулок Оксани Вороніної;

вулиця Академіка Карпінського – вулиця Академіка Возіанова;

провулок Федосєєва – провулок Мар’яна Гаденка;

вулиця Сурикова – вулиця Дениса Монастирського.

Подільський район:

вулиця Верещагіна – вулицю Ворзельська.

Голосіївський район:

вулиця Сєченова – вулиця Зої Бутенко.

Деснянський район:

безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву «площа Героїв Чернігова»;

вулиця Тургенєва – вулиця Михайла Осадчого.

Дарницький район:

вулиця Канальна – вулиця Гліба Бабича.

Оболонський район:

вулиця Єрмака – вулиця Михайла Гориня.

Також перейменували бібліотеки Дніпровського та Шевченківського районів:

бібліотека імені Костянтина Симонова – «Бібліотека на Воскресенці»;

бібліотека імені Володимира Маяковського – «Бібліотека на Русанівці»;

бібліотека імені Максима Горького – бібліотека імені Миколи Куліша;

бібліотека імені В. Дубініна для дітей – «Бібліотека імені Дмитра Білоуса для дітей»;

бібліотека імені М. Чернишевського – «Бібліотека на Дегтярівській».

Раніше ми писали, що в Києві перейменували станції міської електрички і залізничний міст через Рибальський острів.

Фото: Історична правда