У Львові на місці старої автостанції зведуть нову: візуалізації
У Львові на вулиці Городоцька, 359 зведуть багатофункційний комплекс з автостанцією «Західна».
Про це повідомив головний архітектор міста Антон Коломєйцев, пише «Твоє місто».
На ділянці хочуть звести нову функціональну автостанцію з перонами, зонами відстійників та іншими необхідними посадковими елементами.
Також там планують розташувати сервіси, дотичні до послуг автостанції. Йдеться, зокрема, про заклад торгівлі, невеликий готель, офісні приміщення та інші сервіси.
До того ж планують облаштувати підземний паркінг, де можна буде запаркуватися.
Раніше ми писали, що в Святошинському районі оновили автостанцію «Дачна».
Фото: візуалізації з засідання виконавчого комітету/«Твоє місто»
Опубліковано: 26 січня 2024