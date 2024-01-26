У Львові на місці старої автостанції зведуть нову: візуалізації

У Львові на вулиці Городоцька, 359 зведуть багатофункційний комплекс з автостанцією «Західна».

Про це повідомив головний архітектор міста Антон Коломєйцев, пише «Твоє місто».

На ділянці хочуть звести нову функціональну автостанцію з перонами, зонами відстійників та іншими необхідними посадковими елементами.

Також там планують розташувати сервіси, дотичні до послуг автостанції. Йдеться, зокрема, про заклад торгівлі, невеликий готель, офісні приміщення та інші сервіси.

До того ж планують облаштувати підземний паркінг, де можна буде запаркуватися.

Раніше ми писали, що в Святошинському районі оновили автостанцію «Дачна».

Фото: візуалізації з засідання виконавчого комітету/«Твоє місто»