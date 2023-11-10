У Святошинському районі оновили автостанцію «Дачна»: фото

У Святошинському районі Києва відкрили оновлену автостанцію «Дачна».

Про це повідомили в спільноті «Пасажири Києва».

Оновлював локацію інвестор, який у 2021 році реконструював Центральний автовокзал на Деміївській площі, зазначив нардеп Володимир Крейденко.

У спільноті «Пасажири Києва» зауважують, що нове приміщення автостанції тепер схоже на «незаконне казино, МАФ чи АТБ».

Окрім оновлення дизайну приміщення, запустили безкоштовний шатл до «Дачної» від станції метро «Житомирська».

Раніше ми писали, що на розі Гончара і Хмельницького оновили сквер.

Фото: «Пасажири Києва»; Наталія Потапчук