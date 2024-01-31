З Одеси до аеропорту Кишинева запустять трансфер

З Одеси до міжнародного аеропорту Кишинева планують запустити аеротрансфер.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Українські та молдовські прикордонники, митники та представники місії EUBAM провели нараду, де обговорили механізм роботи майбутнього трансферу.

Як працюватиме аеротрансфер:

Пасажирам потрібно буде зареєструватися у електронній системі з прикріпленням копії квитка на літак відправленням із м. Кишинів, з зазначенням особистих даних та відомостей про військовий облік, а також необхідності забезпечення перевезення осіб з інвалідністю. Далі будуть сформовані групи пасажирів за 2-3 дні до відправлення авіарейсів з м. Кишинів. Відбудеться відправлення автобуса з попередньо зареєстрованими пасажирами з Одеси. Пасажирів перевезуть аеротрансфером з пришвидшеним проходженням митних та прикордонних процедур (не більше 30 хвилин перебування автобуса у зоні контролю). Прибуття автобуса до аеропорту.

«Загальний плановий час поїздки буде складати 4 години. Це має пришвидшити проїзд українців, які прямують до міжнародного аеропорту Кишинів та розвантажити пункти пропуску через кордон (в першу чергу в районі МПП «Маяки – Паланка – Удобне»)», — зазначив Олег Кіпер.

Голова ОВА також наголосив, що організоване перевезення пасажирів зменшить навантаження на дороги області легковими авто та покращить рівень обслуговування населення у сфері міжнародних перевезень.

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