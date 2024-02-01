У Львові будують муніципальний стрілецький тир: візуалізації

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Ірина Маймур
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У Львові за кошти меценатів будують муніципальний стрілецький тир на вулиці Лисенка.

Про це повідомляють у міській раді.

На цьому місці з ХІХ століття діяло Стрілецьке товариство, яке у воєнний час було залучено до оборони. Після війни в північному корпусі облаштували тир, де змагалися і тренувалися чемпіони світу та Європи, медалісти й учасники Олімпійських ігор.

Загальна площа майбутнього тиру — 1 817 м². Він матиме три поверхи: на першому рівні — тир для стрільби з вогнепальної зброї на 25 метрів, на другому рівні — тир для спортивних дисциплін, кульова стрільба на 50 та 25 метрів, третій — лучне поле на 18 метрів та навчальні аудиторії.

Окрім того, заплановано функціональне використання даху: у теплу пору року на останньому рівні також можна буде проводити заняття зі стрільби з лука на 50 м. Також будівлю планують зробити інклюзивною і доступною для всіх відвідувачів.

Наразі тир готовий уже на 50 %, уже готова четверта секція.

Усі зовнішні будівельні роботи планують закінчити до кінця березня 2024 року й перейти до внутрішнього монтажу спеціального обладнання для стрільби. Для цього вже триває процес закупівлі стрілецького обладнання.

Орієнтовна вартість проєкту складає 80 млн гривень.

Раніше ми писали, що у Львові будують модульний центр протезування міжнародного рівня.

Фото: Львівська міська рада

Як вам проєкт стрілецького тиру?
Опубліковано: 01 лютого 2024
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