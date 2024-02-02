Понад 500 родин отримали житло за програмою «єВідновлення»

Понад 500 родин, чиї оселі були пошкоджені через російську агресію, отримали нові домівки через державну програму «єВідновлення».

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Найбільше житла придбали в Києві та області, Харківській, Чернігівській та Миколаївській областях. 75 % громадян придбали за житловий сертифікат квартири, а решта 25 % — приватні будинки. Середня сума сертифіката становила 2,2 млн гривень.

«Якщо війна знищила ваше житло, відкривайте Дію, розділ єВідновлення і повідомте про пошкодження. Комісія при органі місцевої влади визначить суму сертифіката. Він діє протягом 5 років, за нього можна купити квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість», — нагадав Федоров громадянам.

Зазначимо, що в середині січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що за програмою «єВідновлення» вже понад 35 тисяч українських родин, чиї оселі було пошкоджено внаслідок війни, отримали від держави виплати на 3,2 млрд гривень.

Раніше ми писали, що перша сім’я в Україні купила нове житло за сертифікат у «Дії».

Фото: Цензор.НЕТ