Перша сім’я в Україні купила нове житло за сертифікат у “Дії”

Сім’я з Гостомеля, чий будинок зруйнували окупанити, купила нове житло у Бучі за сертифікат у “Дії”.

"Це найперший реалізований сертифікат по усій Україні", – зазначив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Під час активних бойових дій таунхаус родини Вікторії у Гостомелі вщент згорів. Завдяки державній програмі на купівлю нового житла для тих, чиї домівки були зруйновані росіянами, родина придбала нове житло у Бучі.

Для отримання сертифікату потрібно подати заяву через застосунок "Дія". Після цього комісія органів місцевого самоврядування розраховує суму компенсації та формує сертифікат. Сповіщення про нього надходить в "Дію".

За сертифікат можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість.

У грудні 2023 року в Україні розпочали виплату компенсацій тим українцям, чиє житло зруйнували росіяни. Кошти на купівлю нового житла можна забронювати у "Дії".

У січні – лютому 2024 року планують запустити реалізацію сертифікатів на придбання будматеріалів та замовлення робіт для тих, хто хоче побудувати новий будинок самостійно, на власній земельній ділянці.



Фото: Анатолій Федорук