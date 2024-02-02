Війська рф обстріляли пам’ятку національного значення Кам’янська Січ на Херсонщині

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Ірина Маймур
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1 лютого війська рф обстріляли авіабомбами пам’ятку національного значення Кам’янська Січ у Херсонській області.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, посилаючись на відео з пропагандистських каналів.

Як зазначили в Мінкульті, перший обстріл стався безпосередньо на місці розташування колишньої Кам’янської Січі. Там перебувають ще недосліджені виробничі об’єкти залізотопного та гончарного комплексу першої половини XVIII століття.

Другий «приліт» стався на територію сучасного туристичного об’єкта, де розташовується лапідарій. На ньому представленні кам’яні пам’ятки в безпосередній близькості від хреста й могили кошового отамана Костя Гордієнко та в’їзних воріт Січі.

Культурний об’єкт, який обстріляла росія, містить Могилу кошового отамана Костя Гордієнко та кладовище запорізьких козаків першої половини XVIII століття.

«На рахунку країни-агресорки вже понад 120 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток національного значення. Сьогодні росія завдала чергового удару по нашій спадщині — поцілила в Кам’янську Січ. Це вкотре доводить, що російська федерація цілеспрямовано нищить нашу матеріальну культуру, аби стерти українців як націю. Однак їй це не вдасться: росія не зможе оминути покарання за свої злочини і відповідатиме за них у міжнародних судах», — заявив тимчасовий виконувач обов'язки міністра Ростислав Карандєєв.

Раніше ми писали, що в окупованому Маріуполі росіяни зруйнували унікальні мозаїки.

Фото: МКІП; Голос України

Як ви думаєте, чи вдасться вберегти пам'ятку?
Опубліковано: 02 лютого 2024
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