З Оболоні на Троєщину планують збудувати тунель: деталі

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Ірина Маймур
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У Києві планують збудувати тунель з Оболоні на Троєщину.

Наразі триває проєктування маршруту, підтвердили виданню «ТиКиїв» у Департаменті транспортної інфраструктури.

Зазначається, що тунель починатиметься з Великої Кільцевої на Оболоні, відрізок якої добудували наприкінці 2023 року. Далі він пролягатиме через Дніпро й дійде до житлового масиву Троєщина.

Маршрут протягнеться приблизно на 6,36 км. Вихід із тунелю на лівому березі планують розділити на дві дороги. Одна з них вестиме на Бровари, інша пролягатиме по лівому берегу, щоб замкнути Кільцеву дорогу навколо Києва.

Як зазначив мер міста Віталій Кличко, завдяки тунелю зменшать транспортне навантаження на дороги столиці та кількість транзитного транспорту, що прямує через центр міста та мости через Дніпро.

Раніше ми писали, що в 2024 році в Києві планують добудувати 17 дорожніх об’єктів.

Фото ілюстративне: BBC

Як вам ідея київської влади?
Опубліковано: 07 лютого 2024
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