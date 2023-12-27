У 2024 році в Києві планують добудувати 17 дорожніх об’єктів: які саме

У 2024 році «Київавтодор» планує добудувати 17 дорожніх об’єктів.

Про це в інтерв’ю «Вечірньому Києву» повідомив директор Департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

Зокрема, планують завершити реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу та розв’язки на перетині вулиць Богатирської з Полярною, капітальний ремонт тротуарної частини проспекту Володимира Івасюка, капітальний ремонт вулиці Митрополита Василя Липківського, проспекту Повітрофлотського, Кільцевої дороги на ділянці від повороту у м. Вишневе до Жулянського шляхопроводу.

Також у 2024 році планують поремонтувати аварійні мости і шляхопроводи.

Зокрема, йдеться про реставраційні роботи автопроїздів мосту Метро через річку Дніпро (протиаварійні роботи), реконструкцію шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників із Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену біля станції метро «Дарниця», капітальний ремонт чотирьох шляхопроводів.

Раніше ми писали, що будівництво метро на Троєщину хочуть закласти в програму розвитку Києва на 2024–2025 роки.

Фото: Автомагістраль-Південь