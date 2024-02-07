В одній зі шкіл Голосіївського району розгорнули пункт допомоги постраждалим від обстрілу

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Ірина Маймур
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У школі №286 Голосіївського району розгорнули штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки.

Про це повідомили в КМДА.

Освітній заклад розташований за адресою: вул. Академіка Заболотного, 6А.

У штабі постраждалі можуть зігрітися, випити чаю, пообідати, отримати медичну та психологічну допомогу, а також консультацію щодо подальших кроків тощо.

Отримати консультацію щодо одноразової матеріальної допомоги можна за номерами: 0442577183, 0442570134.

Станом на 13:00 до штабу звернулись щодо фіксації пошкоджень майна 65 жителів. До того ж Голосіївська районна держадміністрація збирає інформацію щодо потреб у забезпеченні тимчасовим житлом сімей.

Також в районі було розгорнуто 2 теплопункти, де постраждалим надається перша допомога й перша психологічна допомога, а також можна випити чаю та кави, щоб зігрітися.

Нагадаємо, що 7 лютого російські окупанти атакували Київ ракетами. За оновленими даними, внаслідок удару загинуло 4 людини, 40 осіб отримали поранення.

Фото: Київська міська організація Українського Червоного Хреста

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Опубліковано: 07 лютого 2024
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