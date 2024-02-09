Balbek Bureau розробило концепцію Центру взаємодії та відновлення у Ворзелі: візуалізації

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Ірина Маймур
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В Balbek Bureau розробили нову концепцію Центру взаємодії та відновлення RE:Ukraine Community Hub у Ворзелі.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

RE:Ukraine Community Hub — це місце, де переселенці зможуть отримати адміністративні й соціальні послуги та консультації з реабілітації.

Згідно з новою концепцією, до приміщення Центру переїде старостат, також там зʼявиться ЦНАП. Окрім того, жителі селища отримуватимуть тут консультації з працевлаштування та юридичної підтримки. Також у новому центрі розмістять сучасне приміщення Ворзельської бібліотеки.

На другому кластері центру займатимуться фізичною та психологічною реабілітацією. Тут можна буде отримати консультацію зі спеціалістом щодо подальшого відновлення. Ця частина, насамперед, передбачена для військових.

У третій частині центру буде розташована житлова секція. Тут передбачені простори для соціалізації, де можна буде проводити різноманітні заходи. Окрім того, облаштоване укриття на 150 осіб — воно створене як окремий зал для активного дозвілля. Будівництво розпочнуть вже цього року.

Раніше ми писали, що Vovk+Partners Architects показали проєкт відбудови центральної площі Бородянки.

Візуалізації: Balbek Bureau

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Опубліковано: 09 лютого 2024
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