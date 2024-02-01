Vovk+Partners Architects показали проєкт відбудови центральної площі Бородянки: візуалізації

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Ірина Маймур
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Архітектурна студія Vovk+Partners Architects розробила концепцію відбудови центральної площі Бородянки.

Про це пише pragmatika.media.

Фахівці не стали змінювати саму площу, а інтегрували в неї свої ідеї, зокрема спланували підземний паркінг. Це буде приміщення подвійного призначення, оскільки воно служитиме ще й укриттям.

Площу вирішили лишити відкритою, щоби проводити там міські заходи й концерти. На ній розташований пам’ятник Шевченку, в який влучив російський снаряд. Монумент реконструюють і встановлять на місце.

До того ж на площі облаштують так звані Бородянські сади — клумби з кущами, сухостоями, цікавими композиціями з квітами. Поряд хочуть розмістити алею з творами відомих художників, які залишили графіті в Бородянці, зокрема Бенксі.

«Це все попередні ескізи, але концепція вже затверджена, тож працюємо над удосконаленням проєкту далі», — каже головний архітектор Vovk+Partners Architects Євген Сіньков.

Раніше ми писали, що архітектори з UVT GROUP показали проєкт відбудови школи мистецтв у Бородянці.

Візуалізації: Vovk+Partners Architects

Як вам проєкт відбудови площі?
Опубліковано: 01 лютого 2024
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