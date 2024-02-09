У Львові колишній монастир УПЦ МП реконструюють під реабілітаційний центр для військових

У Львові колишній монастир УПЦ МП в історичному ареалі міста відреставрують під реабілітаційний центр для військових Unbroken.

Про це пише Львівський портал.

Йдеться про колишні будівлі військового містечка на вулиці Пекарській, 57-59. Із 2013 року вони належали релігійній громаді Львівській єпархії УПЦ МП.

У цих приміщеннях був комплекс колишнього монастиря Воскресенців, збудований наприкінці XIX століття. Пізніше УПЦ МП почала використовувати їх як Свято-Воскресенський Новоафонський монастир. У 2022 році його настоятель заявив про перехід у ПЦУ, однак сам майновий комплекс залишився у власності УПЦ МП. У 2023 році будівлю прийняли у комунальну власність і передали в користування Першого медоб’єднання.

Зрештою Львівська міська рада видала містобудівні умови та обмеження на реставрацію будівлі.

“Цей важливий історичний об’єкт відреставрують і пристосують під медичну функцію. Там має бути реабілітаційний центр. Це має бути зразкове ставлення до історичного об’єкта як всередині, так і ззовні”, – прокоментував головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Проєкт реставрації розробило архітектурне бюро abmk, що також працювало над проєктами корпусів для реабілітаційного центру Unbroken.

Раніше ми писали, що на Житомирщині відкрили модульний реабілітаційний центр.

Фото: Львівський портал; abmk