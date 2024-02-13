В Одесі від атаки російських дронів постраждав музей українського козацтва

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Ірина Маймур
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В Одесі під час дронової атаки рф пошкоджено музей історії розвитку українського козацтва. Він потребує термінового ремонту.

Про це повідомив директор музею Сергій Шпак.

"Після нічної атаки шахедів у нас в музеї історії розвитку українського козацтва в центральній залі впала частина стелі, а та що залишилась - аварійно нависла. Під загрозою функціонування унікальної колекції музею. Необхідний терміновий ремонт", — повідомив музейник.

У дописі Шпак закликав допомогти музею, оскільки він є громадським та існує виключно на пожертви і кошти членів громадського об'єднання.

Раніше ми писали, що в Одесі відновив роботу художній музей, пошкоджений через влучання російської ракети.

Фото: Сергій Шпак

Чи були ви в цьому музеї?
Опубліковано: 13 лютого 2024
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