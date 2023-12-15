В Одесі відновив роботу художній музей, пошкоджений через влучання російської ракети

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Ірина Маймур
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З 15 грудня відновив роботу Одеський художній музей, який було пошкоджено внаслідок російської атаки.

Про це повідомили на інстаграм-сторінці музею.

«Вже 15 грудня відбудеться наш, мабуть, найдовгоочікуваніший День відкритих дверей. Ми нарешті відновлюємо нашу роботу після влучання російської ракети біля музею», — йдеться в повідомленні.

Музей почне приймати відвідувачів о 12:00.

У день відкриття там пройде екскурсія гротом, також в суботу та неділю проведуть екскурсії виставкою Романа та Марґіт Сельських «Сонце заходу/Sol Occidens» та циклом виставок «Мови війни».

Нагадаємо, що 5 листопада музей зазнав руйнувань в результаті ракетної атаки по Одесі. У будівлі були пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло.

Фото: Олег Кіпер, Одеський художній музей

Чи були ви в цьому музеї?
Опубліковано: 15 грудня 2023
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