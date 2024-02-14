У Львові відкрили фотовиставку маріупольських вітражів “Обережно Крихке!”: фото

На базі львівської платформи Mariupol Reborn відкрили фотовиставку маріупольських вітражів “Обережно Крихке!”. На ній представлено 16 світлин вітражів, надрукованих на акрилі.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Фото зробив Іван Станіславський. Протягом трьох років він знімав вітражі в різних місцях Маріуполя. Більшість будівель, де були зроблені фото, зазнали руйнувань. Деякі з них повністю знищено.

“На жаль, деякі роботи були замкнені в закинутих приміщеннях, а деякі – в установах з режимним доступом. Через це вітражі Маріуполя лишалися здебільшого невідомими широкому загалу. Я дякую усім, хто долучився до цього проєкту, і присвячую “Обережно Крихке!” маріупольцям, життя яких розбилося, наче ці вітражі”, – зазначив Іван Станіславський.

Раніше ми писали, що в Маріуполі росіяни знищують унікальну мозаїку "Підкорювачі космосу".

Фото: Маріупольська міська рада