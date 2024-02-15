MAKHNO Studio показали проєкт сакрального комплексу KHRAM на Полтавщині: візуалізації

230
Ірина Маймур
share share

Архітектори з MAKHNO Studio представили концепцію сакрального проєкту KHRAM в Полтавській області. Це місце для молитов, роздумів та медитацій серед української природи.

Комплекс складається з відкритого майдану, об’ємної фігурної стіни на вході та трьох окремих сферичних приміщень для усамітнення, молитов і медитацій у невеликих архітектурних нішах.

“Таким чином згори він нагадує плід лотоса з трьома зернятками — символ духовного потенціалу на шляху до просвітлення”, — кажуть у студії.

Перед входом до комплекса розташована площа — це місце, де необхідно вітатися з храмом та залишати усе мирське. Далі розташована фігурна стіна, виготовлена з керамічних блоків QUADROPOD, зібраних в об’ємний візерунок.

Далі розташовані три сфери комплексу. Це великі покаті кулі з наскрізними отворами, виготовлені з саманних блоків — суміші невипаленої глини, соломи та піску.

Їхні “живі стіни” дихають, тобто абсорбують надмірну вологість, гар, усі види забруднень, віруси та мікроорганізми, екранують електромагнітні поля й радіохвилі. Захищають від холоду взимку та від спеки влітку.

Всередині сфери є ніша для вогнища.

Раніше ми писали, що Balbek Bureau розробило концепцію Центру взаємодії та відновлення у Ворзелі.

Фото: MAKHNO Studio

Як вам проєкт місця для молитов?
Опубліковано: 15 лютого 2024
share share
У Броварах заради будівництва McDonald’s зрізали алею каштанів У Броварах заради будівництва McDonald’s зрізали алею каштанів В ЮНЕСКО повідомили, скільки культурних об'єктів пошкодила росія та яка сума збитків В ЮНЕСКО повідомили, скільки культурних об'єктів пошкодила росія та яка сума збитків В одеському "Будинку Гоголя" замість протиаварійних робіт добудували третій поверх В одеському "Будинку Гоголя" замість протиаварійних робіт добудували третій поверх Військовим пропонуть безкоштовну реабілітацію у будинках на природі під Києвом Військовим пропонуть безкоштовну реабілітацію у будинках на природі під Києвом
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.