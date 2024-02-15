MAKHNO Studio показали проєкт сакрального комплексу KHRAM на Полтавщині: візуалізації

Архітектори з MAKHNO Studio представили концепцію сакрального проєкту KHRAM в Полтавській області. Це місце для молитов, роздумів та медитацій серед української природи.

Комплекс складається з відкритого майдану, об’ємної фігурної стіни на вході та трьох окремих сферичних приміщень для усамітнення, молитов і медитацій у невеликих архітектурних нішах.

“Таким чином згори він нагадує плід лотоса з трьома зернятками — символ духовного потенціалу на шляху до просвітлення”, — кажуть у студії.

Перед входом до комплекса розташована площа — це місце, де необхідно вітатися з храмом та залишати усе мирське. Далі розташована фігурна стіна, виготовлена з керамічних блоків QUADROPOD, зібраних в об’ємний візерунок.

Далі розташовані три сфери комплексу. Це великі покаті кулі з наскрізними отворами, виготовлені з саманних блоків — суміші невипаленої глини, соломи та піску.

Їхні “живі стіни” дихають, тобто абсорбують надмірну вологість, гар, усі види забруднень, віруси та мікроорганізми, екранують електромагнітні поля й радіохвилі. Захищають від холоду взимку та від спеки влітку.

Всередині сфери є ніша для вогнища.

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Фото: MAKHNO Studio