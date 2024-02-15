У Броварах заради будівництва McDonald’s зрізали алею каштанів

У центрі Броварів на вулиці Київській зрізали алею каштанів, щоб відкрити заклад McDonald's. Нині на місці дерев хтось висадив ялинку.

Про це повідомляє Brovary Media.

Влітку 2023 року дозвіл на вирубку 13 каштанів віком приблизно 50 років надала Державна екологічна інспекція. Дерева зрізали для будівництва під’їзних шляхів до нового закладу мережі McDonald's.

Цієї суботи о 13:00 містяни хочуть зібратися на протест біля першого McDonald's на Київській, 239.

У компанії McDonald's надали коментар щодо ситуації виданню The Village Україна.

“Як міжнародний інвестор з серйозними намірами та репутацією, McDonald’s разом із партнерами дотримується всіх законодавчих та нормативних вимог, а документація щодо будівництва майбутнього закладу на вулиці Київській узгоджена з органами місцевої влади”, – пояснили в McDonald's.

Раніше ми писали, що за зрізані дерева й газони “Смайл Контракшн” заплатить місту відновну вартість. Вона складе 455 836 грн, зокрема за дерева – 290 718 грн. У McDonald’s повідомили, що зазначені кошти сплатили.

Окрім цього, компанія вже купила для міста 40 дерев, які висадили в парку «Перемога» ще в минулому році.

Раніше ми писали, що у Львові забудовник зрізав майже 50 дерев на місці будівництва нового ЖК.

Фото: скриншот відео Brovary Media